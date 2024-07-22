مصرع طفلة وإصابة 12 آخرين فى تصادم سيارتين على طريق العريش القنطرة شرق

الإسماعيلية-صبرى غانم

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 12 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق العريش جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، تم نقلهم المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم نقل الجثمان إلى مشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين نقل بطريق العريش جلبانة دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع طفلة وإصابة 12 شخص اخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق المركزى تحت تصرف النيابة العامة كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثمان.