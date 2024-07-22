مشروب مجانى لمن يجمع القمامة أو يركب الدراجة.. كوبنهاجن تشجع على سفر صديق للبيئة

كتبت: هناء أبو العز

أطلقت كوبنهاجن الدنماركية، حملة صيفية لتشجيع السياح على السفر الصديق للبيئة والمناخ، من خلال تقديم بعض المكافآت للسياح، مثل تقديم مشروب مجانى في حالة ركوب الدراجة بديلأ عن التاكسى، أو جمع القمامة في قوارب الكاياك الخضراء أو جولة إضافية من التزلج .

وتريد العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تشجيع السياح على التصرف بطريقة صديقة للمناخ هذا الصيف من خلال خطة جديدة حملة ومجموعة من العروض.

وكجزء من مبادرة "CopenPay"، يمكن للمصطافين في كوبنهاغن الحصول على مكافآت في الحانات والمتاحف وغيرها من مناطق الجذب في المدينة، على سبيل المثال باستخدام الدراجة أو المترو استخدام أو التقاط القمامة في حدائق المدينة أو الشواطئ أو الممرات المائية وما حولها.

ويمكن لأي شخص يحضر نفاياته البلاستيكية إلى المعرض الوطني الدنماركي و SMK تحويلها إلى عمل فني في ورشة العمل.

والهدف لا يعنى جذب المزيد من السياح إلى المدينة، ولكن تسهيل الأمر على المسافرين للتصرف بناءً على وعى مناخي، حيث قالت المنظمة إن غالبية السياح يريدون التصرف بشكل مستدام، لكن القليل منهم فقط يغيرون سلوكهم فعليًا.

وسعت كوبنهاجن منذ فترة طويلة إلى أن يُنظر إليها على أنها عاصمة السياحة المستدامة، و هذه المبادرة عبارة عن مشروع تجريبي سيستمر في البداية حتى 11 أغسطس وينبغي أن يلهم في نهاية المطاف مدن أخرى حول العالم لاتخاذ مبادرات مماثلة.