مدير تعليم قوص بقنا يبحث طلبات وشكاوى أولياء الأمور والمعلمين.. تفاصيل

قنا - صابر سعيد

استقبل عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، اليوم الإثنين، عددا من أولياء الأمور والمعلمين خلال اللقاء الأول لبحث شكاوى المواطنين تنفيذا لقرار الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا بتفعيل عمل اللقاءات الجماهيرية لبحث وحل مشاكل المواطنين وتخصيص يوم خدمى لحل مشاكل المواطنين.

شهد اللقاء كنانه فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة ومسؤولى قسمى خدمة المواطنين والعلاقات العامة والإعلام بالإدارة، وتم فحص 30 شكوى تخص نقل الطلاب بين المدارس وندب أعضاء هيئة التدريس بين المدارس بالتنسيق مع مدير المراحل والموجهين الاوائل للمواد الأساسية والأنشطة.

وأوضح مدير تعليم قوص، أنه تماشيا مع قرار محافظ قنا وبتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ستستأنف الإدارة اللقاء الخدمى المجمع لحل وفحص شكاوى المعلمين وأولياء الأمور والذى تم تحديد له يوم السبت من كل اسبوع فى العاشرة صباحا.

كان الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، قد أصدر قرارا مطلع الأسبوع الجاري بعودة اللقاء المجمع لسماع وحل شكاوى المواطنين فى حضور قيادات المحافظة التنفيذية لتخفيف العبء على المواطنين وحل مشاكلهم بطريقة أسرع وذات شفافية.



