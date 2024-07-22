محافظ كفر الشيخ: انتهاء 65% من إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة فى دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن انتهاء أكثر من 65% من أعمال إنشاء الحملة الميكانيكية المركزية الجديدة، بمقر حى شمال بمدينة دسوق، بتكلفة إجمالية 5.4 مليون جنيه، والمقرر زيادة الاعتماد إلي 7 ملايين جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعامين الماليين «2023 - 2024»، 2024 - 2025»، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال إنشاء الحملة الميكانيكية المركزية لمدينة دسوق، يأتي لرفع كفاءة وتحسين البيئة للأماكن والمنشآت المحيطة من عمارات سكنية ومنشآت تعليمية، بجانب الحفاظ علي كافة المعدات والسيارات وعمل الصيانة الدورية، لضمان استمرارها في العمل لأطول فترة ممكنة والحفاظ علي المال العام للدولة، ذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن الحملة تقع علي مساحة 3100 م2 تقريباً، وتضم 18 باكية كبيرة، و3 ورش، و2 مخزن، وغرفة أمن، ومغسلة للمعدات والسيارات، بهدف عمل الصيانة الأولية للسيارات، ومظلات معدنية للحفاظ علي السيارات والمعدات من حرارة الشمس خلال فصل الصيف، وأمطار الشتاء، بما يساهم ذلك في استمرار عمل المركبات لأطول فترة ممكنة.

ومن جانبه أضاف رئيس المدينة، أن مبنى الحملة يضم مبنى إداري يتكون من طابقين وجاري استكمال الطابق الثالث لحي شمال وجنوب، بجانب مسجد داخل الموقع ، مشيراً إلي أن سيتم عمل أرضية الموقع بالخرسانة والأسفلت وفقاً للمواصفات حتى تتحمل الضغوط والأحمال لكافة المعدات الموجودة، فضلاً عن رفع كفاءة وصيانة السور المحيط بالموقع.