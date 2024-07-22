محافظ سوهاج يحيل بعض مخالفات البناء بطما إلى النيابة

سوهاج ـ عمرو خلف

أحال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بعض مخالفات البناء بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إلى النيابة العسكرية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك في إطار خطة الدولة لمنع انتشار تلك المخالفات التي باتت تهدد اقتصاديات البلاد، وأهمية تحقيق الردع للمخالفين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والرصد الفوري لكل التعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة بعمليات البناء، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، واتباع المسار القانوني الصحيح، حفاظا على الثروة الزراعية للبلاد وعدم إهدارها.