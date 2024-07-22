محافظ جنوب سيناء يبحث سبل إحياء التراث البدوي السيناوي

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ان التراث السيناوى يتمتع بمكانة خاصة فى الوجدان المصرى بما تحمله أرض سيناء من معانٍ سامية فى الثقافة المصرية؛ فهى معبر الأنبياء، وفيها كلّم الله سيدنا موسى عليه السلام، وتشهد العديد من الآثار على أرضها بحضور هذه المعاني. بالإضافة الي ان سيناء تعد من أكثر أجزاء مصر التي شهدت حروبا وحركة جيوش طوال عصور التاريخ، وشكلت بطولات صمود أهلها فى مواجهة الغزاة علامة مميزة فى التاريخ المصري.

وأضاف المحافظ ان التراث السيناوي هو إنتاج أهالي سيناء وينال الاعجاب من كافة جنسيات العالم، ولا بد من دعمه وزيادة الترويج والتعريف به. باعتباره تراث ثقافي وايضا مورد من موارد الدخل الهامة جدا لاهالي المحافظة.

وأشار الى ان مشروع التجلى الأعظم والذى يجرى العمل به تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ليس بهدف تطوير السياحة الدينية والبيئية والثقافية وتقديم خدمات للسياح فقط وانما لخدمة اهالى المنطفة وارتفاع مستوى معيشتهم واندماجهم بما يسمو بروح الولاء والانتماء لدى الجميع في سبيل خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بنماذج من أهالي مدينة سانت كاترين للاستماع لآرائهم في اطار عرض ملامح دعم التراث وتطويره والوقوف علي أهم التحديات التي تواجهه.

وخلال اللقاء أشاد محافظ جنوب سيناء بتجربة " سليمة جبلي" وتدريبها الفتيات البدويات علي إنتاج المشغولات اليدوية التي تعبر عن جمال سيناء والمناظر الخلابة، ومشاركتها في الحفاظ علي التراث السيناوي وخلق أجيال جديدة تضمن الاستدامة، علاوة علي توفير فرص عمل ودخل للمئات من الاسر، كما أشاد بدعم وزارة العمل بسيارة متنقلة لتدريب السيدات البدويات علي الحرف اليدوية ، ووعد المحافظ بتوفير فصول متنقلة " كونتينر" لتدريب الفتيات والسيدات بالوديان التابعة لسانت كاترين ، بالإضافة لإنشاء خيم بدوية مصممه بأرقى المواصفات بالتنسيق مع اهل المنطقة لعرض جميع المنتجات البدوية بها بغرض دعم التراث وتوفير فرص العمل لأهالي المنطقة شريطة الحفاظ عليها لكونها من مقدرات الدولة من اجل استدامتها وتطويرها.

كما استمع المحافظ خلال اللقاء لبعض التجارب الناجحة لأهالي سانت كاترين في مجال إنتاج الأعشاب الطبية والعسل الجبلي، وتجفيف الفاكهة التي تتميز بها سانت منطقة سانت كاترين.

ووعد بدراسة إنشاء منطقة لوجيستية بكاترين تتضمن أماكن تخزين واماكن عرض للمنتجات تتناسب مساحتها مع كمية الانتاج والمعروضات لإضفاء مزيد من التميز والاجادة للمعروضات على المستوى المحلى والذى يقودنا بدورة الى التميز العالمى.

وفي ختام اللقاء قرر المحافظ عقد لقاء شهري الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الأخير من كل شهر للأهالى من المدن المختلفة لمتابعة المستجدات والاستمتاع للمقترحات ومناقشة سبل التطوير بصفة مستمرة حفاظا علي التراث السيناوي وتوفير فرص العمل.