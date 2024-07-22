محافظ المنيا يفتح باب التراخيص لـ 473 ميكروباص أجرة استجابة للأهالى

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا أنه خلال جولاته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة جاءت شكاوى بعض أهالى قرى مركز ومدينة المنيا من استخدام عربات ربع نقل كوسائل نقل لركاب أهالى القرى وهى وسائل غير مناسبة وتعرض حياتهم للخطر.

وفى استجابة سريعة، قرر المحافظ، فتح باب التقدم للترخيص لعدد 473 سيارة أجرة ميكروباص 14 راكبا، تعمل بالغاز الطبيعي على أن يتم التقدم بالمركز التكنولوجي التابع لمدينة المنيا، وفقا للمادة 28 من قانون المرور للعمل بنطاق قرى مركز المنيا ، وذلك على مرحلتين، الأولى : تبدأ من يوم صدور القرار بتاريخ 21 يوليو 2024 وتستمر لمدة شهر للوحدات المحلية القروية الآتية: "بني محمد سلطان بواقع 80 سيارة، وبني أحمد الغربية بواقع 57 سيارة، وتلة بواقع 48 سيارة"، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 20 سبتمبر 2024 ولمدة شهر للوحدات المحلية القروية الآتية: "صفط الخمار بواقع 54 سيارة، ودمشير بواقع 101 سيارة، وطوخ الخيل بواقع 133 سيارة".

وتضمن قرار المحافظ الشروط التالية للحصول على الترخيص :

- أن تكون السيارة ميكروباص 14 راكباً تعمل بالغاز الطبيعي موديل 2022 وما بعدها .

- وألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري* للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

- وألا يقل سنه عند فتح باب التقديم عن 21 عاما وألا يزيد عن 60عاماً اعتباراً من صدور القرار.

- وأن يكون المتقدم مقيم بنطاق الوحدة المحلية القروية طبقاً لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وذلك لمدة عام علي الأقل سابق علي تاريخ هذا القرار.

- أن يلتزم المستفيد بإنهاء إجراءات الترخيص لسيارة الأجرة التي وقع عليها الاختيار في موعد أقصاه ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إخطاره بوقوع الاختيار عليه،

- وأن تتولى إدارة مرور المنيا تنفيذ إجراءات الترخيص لتلك السيارات وفقاً لما نصت عليه أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المنظمة لذلك.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن استجابته السريعة لحل مشكلة خطوط نقل الركاب بين مدينة المنيا وقراها ، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة وآمنة تليق بالمواطنين وتوفير كافة سبل العيش الكريم من خلال ما يقدم لهم من خدمات .