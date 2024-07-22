محافظ المنيا يشرف على تطهير بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم، الإجراءات التى تم اتخاذها بموقع بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية شرق النيل، لحل مشكلة ضعف سحب المياه المؤدي إلى الغابات الشجرية، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي ومعالجة أى تحديات بالمنطقة الصناعية، لتهيئة مناخ مناسب للمستثمرين ورجال الصناعة لفتح فرص جديدة لتعزيز ودعم اقتصادنا الوطنى .

يأتى ذلك في استجابة فورية لمحافظ المنيا خلال جولته الميدانية، الخميس الماضى، لموقع الغابات الشجرية للاطمئنان على الوضع القائم بالمنطقة الصناعية، حيث تبين وجود شكوى من ضعف السحب من برك الأكسدة، موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببحث تقنين الأوضاع وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الصرف في بحيرات الأكسدة واستخدامها الاستخدام الأمثل فى رى الغابات الشجرية.

حرص اللواء "كدوانى" على عدم مغادرة موقع العمل والإشراف بنفسه على الإجراءت التى تم اتخاذها لزيادة سرعة سحب المياه، موجها بإضافة خط ثالث للبحيرات لضمان زيادة سرعة السحب في خلال عشرة أيام، وتجديد الخط الثانى "خط 6" لزيادة سرعة سحب المياه على برك الأكسدة اللازمة لرى الغابات الشجرية من مياه الصرف.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تنفيذ حملة مكبرة لتطهير بحيرات الأكسدة "عبارة عن 7 برك" من الحشائش والحمأة، مشيراً إلى أن أعمال التطهير سيتم تنفيذها بشكل خارجى وداخلى للبرك، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك مع المنطقة الصناعية.

أكد المحافظ أن مشروع الغابات الشجرية يمثل نقله نوعية في المحافظة فهو يساهم في إنشاء مصانع للأخشاب في المنطقة الصناعية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، إلى جانب توفير فرص عمل و زيادة الانشطة الصناعية والاقتصادية داخل المحافظة.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لفرع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى، والمهندسة نهى فتحى المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية وعدد من المهندسين و العمال المشرفين على حل المشكلة لاستعادة عمل بحيرات الاكسدة لطبيعة عملها.