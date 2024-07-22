محافظ المنوفية يتفقد تغطية مصرف "المصيلحة - الراهب - ميت خاقان"

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

يأتى ذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحداث تنمية شاملة علي كافة الأصعدة للنهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

تفقد المحافظ أخر مستجدات أعمال تغطية مصرف "المصيلحة - الراهب - ميت خاقان" كشريان تنموي جديد ويربط مدخل شبين الكوم بحي شرق بما يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة، حيث جارى الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتغطية المصرف والذي تتم وفقاً للمعايير والمقاييس الفنية لجودة الأعمال، وشدد المحافظ علي تضافر الجهود وتذليل العقبات لسرعة نهو المشروع تمهيداً لقيام المحافظة بالبدء في أعمال الرصف والتجميل وإنشاء الجزيرة الوسطي بالمحور لخلق متنفس جمالى للأهالي وخدمة المترددين على العاصمة وتسهيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية.

كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لموقف قويسنا النموذجي الجديد المقام علي مساحة 2 فدان للوقوف علي حجم الأعمال ونسب التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال صب خرسانة أساسات المظلات بالموقف وجارى العمل على قدم وساق للإنتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المقرر وذلك في إطار حرص المحافظة على القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة.

ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بضرورة تكاتف الجهود مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة تحقيقاً للصالح العام .