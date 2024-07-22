محافظ الإسكندرية يتفقد كوبرى الطريق الدولى ومشروع توسعة الكورنيش

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، سير العمل بمشروعي الكوبري الرابط بين شارع السادات (45 سابقًا) والطريق الدولي، ومشروع توسعة الكورنيش، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعين.

وخلال تفقده لمشروع الكوبري الرابط، وجه الفريق أحمد خالد، بضرورة وضع لوحة استرشادية بمحيط المشروع لتعريف المواطنين بأهميته ومعدلات تنفيذه وتوقيتات الانتهاء منه، كما استمع إلى شرح تفصيلي للمشروع من القائمين على تنفيذه والاستشاري الهندسي للمشروع ،و كلف محافظ الإسكندرية شركة نهضة مصر، بالقيام برفع كفاءة النظافة بمحيط المشروع.

وأثناء تفقده؛ مشروع توسعه الكورنيش، شدد الفريق أحمد خالد على ضرورة مراعاة الشكل الجمالي للكورنيش، كما تابع الموقف التنفيذي مع المشرفين على المشروع من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، وأشاد محافظ الإسكندرية بما تم تحقيقه في المشروع حتى الآن وجودة الأعمال الهندسية التي تم تنفيذها، جاء ذلك بحضور، جميع الجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ المشروعين.