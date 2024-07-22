محافظ الأقصر يتفقد مساكن الشمس الجديدة ويوجه بطرح محلات تجارية لخدمة السكان

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، خلال جولته بمركز ومدينة الزينية، اصطفاف المعدات والأجهزة، حيث رافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ، كما استمع المحافظ إلى شرح خطة التشغيل للمعدات.

وعقب ذلك، توجه محافظ الأقصر إلي مساكن الشمس واستمع إلى المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة، ومنها عدم وجود محال تجارية، حيث قرر أن يتم طرح محال تجارية بنظام حق الانتفاع حتى يساعد في توفير خدمات للمواطنين، كما طالب الأهالي بوجود نقطة تمركز أمنية، ووجه المحافظ بدراسة الأمر، كما وجه بمراجعة الإضاءة ليلاً بمنطقة مساكن الشمس، بناءاً على طلب الأهالي.

وفي سياق آخر استمع المحافظ إلى شرح من المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن محطة معالجة الزينية بطاقة 33/22 ألف متر مكعب/ يوم، وخط السيب النهائي بطول 9.5 كم لمصرف الحبيل، حيث طلب المحافظ عقد لقاء مع الشركات المنفذة للمشروع بهدف الإسراع في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني، ورافق المحافظ خلال جولته كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، وحجازي النحاس نائب رئيس المركز، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

فيما حرص المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، علي لقاء أهالي مركز الزينية والاستماع إلى مشكلاتهم وايجاد الحلول المناسبة لها، حيث رافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وذلك في إطار جولته اليوم الاثنين بمركز ومدينة الزينية، واستعرض الأهالي أمام محافظ الأقصر، كافة المشكلات ومنها عدم استكمال مشروع الصرف الصحي، وضعف المياه، وعدم دخول الغاز الطبيعي للمركز، وعدم وجود نقطة أمنية للشرطة، وعدم وجود وحدة صحية بقرية الصعايدة، وعدم الربط على منظومة التأمين الصحي الشامل، ووجه المحافظ تعليماته إلي مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بعرض جدول زمني للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالزينية.



لقاء المحافظ مع أهالى وسكان مدينة الشمس



محافظ الأقصر يتفقد مساكن الشمس الجديدة