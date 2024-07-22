محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل الكهرباء للمنطقة الاستثمارية بالكوم الأحمر

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، خلال جولته الميدانية اليوم أعمال مد كابلات الكهرباء للمنطقة اللوجستية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري بتكلفة 73 مليون جنيه، ضمن أعمال ترفيق المنطقة الإستثمارية اللوجستية المتكاملة للصناعات والمنتجات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر بالبداري، حيث تم تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لترفيقها ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية.

كما تفقد أعمال إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة لدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى.

وحرص المحافظ خلال الجولة على تفقد أعمال تركيب ومد كابلات الكهرباء إلى المنطقة اللوجستية بالكوم الأحمر، وفقاً لعقد توصيل الكهرباء للمنطقة اللوجستية بالكوم الأحمر مع شركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بقيمة 73 مليون جنيه، لافتاً إلى أهمية المنطقة فى تعظيم الإستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية والخضراوات، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال وفقاً للخطة الزمنية، تمهيداً لتشغيل المشروعات الجارى إنشائها ومنها السوق الحضرى للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وسيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة، خاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات والنباتات العطرية، لتوفير الخدمات وتعظيم الإستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة، والذى سيتم إنتهاء العمل به فى ديسمبر 2024.

وأعلن المحافظ تقديمه كافة سبل الدعم لترفيق المنطقة الإستثمارية اللوجستية بالكوم الأحمر وجذب استثمارات جديدة لها، لافتاً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على تشجيع الإستثمار والمستثمرين، وفقًا للامكانات المتاحة، والقوانين المنظمة لذلك، وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الإنتاج والصناعة المحلية، ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

