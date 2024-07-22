مجازاة فريق تمريض ومكافأة لمراقب صحى فى جولة مفاجئة لوكيل صحة الفيوم

الفيون ـ رباب الجالى

أجرى الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، " زيارة مفاجئة على 4 وحدات رعاية أولية بمركز طامية ومستشفى طامية المركزى، ووحدة دوار جبلة التابعة لإدارة سنورس.

بدأت الجولة بالمرور المفاجئ على المركز المتميز لصحة الأم والطفل بكوم أوشيم، التابعة لإدارة طامية الصحية ولاحظ وكيل الوزارة تدنى مستوى النظافة بالمركز، ووجه بضرورة نظافة المركز وتبين أن المياة مقطوعة عن القرية بأكملها منذ 3 شهور وتأتي عن طريق "فنطاز" من الشركة فقام بالاتصال برئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم من لحل المشكلة .

كما وجه وكيل الوزارة دير الشئون الادارية بفحص الدفاتر وحصر المتغيبين دون إذن لاحالتهم للتحقيق، وتبين أن معظم التمريض منتدب ولا يوجد رئيسة تمريض وقرر مجازاة إشراف التمريض والرعاية الأساسية بإدارة طامية الصحية، بخصم يومين لضعف الإشراف، ووجه بحصر الأجهزة والأثاث الموجود و غير مستغل بالمركز للإستفادة به فى أماكن الاحتياج.

وتفقد وكيل الوزارة الصيدلية والاستقبال والعيادات و التطعيمات و تنظيم الأسرة والمخازن ووجه بضرورة تعيين رئيسة تمريض للمركز لتنظيم العمل به، كما توجه وكيل الوزارة الى وحدة قصر رشوان وتفقد الصيدلية والاستقبال والأسنان وتنظيم الأسرة والملفات والعلاج الطبيعى و مكتب الصحة وتأكد من تواجد الفريق وانتظام سير العمل وقام بسؤال المترددين عن آرائهم فى الخدمة المقدمة بالوحدة واطمأن لرضائهم عن الخدمة وعن العاملين بالوحدة.

وزار الوحدة الصحية بالروضة التابعة لإدارة طامية الصحية وتفقد الصيدلية والاستقبال والأسنان والتطعيمات والملفات وتنظيم الأسرة وتأكد من انتظام العمل بها.

كما تفقد مستشفى طامية وتم عقد اجتماع مع قسم قسطرة القلب، وناقش الاجتماع استعدادات اجراء عمليات القلب المفتوح وقام بالتواصل مع المسئول عن توفير مستلزمات جراحات القلب المفتوح وبعد إنتهاء الاجتماع قام بتفقد عناية القلب والعناية المركزة و الأطفال والحضانات فى حضور الدكتور طارق صبحى رئيس قسم الحضانات وقدم مقترح بروتوكول لمكافحة المضادات الحيوية داخل الحضانات واشاد بهذا المقترح ووجه بتعميمه على جميع اقسام الحضانات بمستشفيات الصحة بالفيوم.

كما شملت الجولة الوحدة الصحية بكفر محفوظ وتفقد خلالها الاستقبال والصيدلية والأسنان والتعقيم وتنظيم الأسرة والتطعيمات والملفات والمعمل ومكتب الصحة ونادى المرأة، وشاهد منتجات النادى من المشغولات الفنية.

وفى نهاية الجولة تفقد وكيل الوزارة وحدة دوار جبلة التابعة لمركز سنورس فى وجود مدير الوحدة الصحية، وتفقد أقسام الأسنان والصيدلية والعيادة وتنظيم الأسرة والاستقبال والتطعيمات، ووجه صرف مكافأة مالية من الإدارة لمراقب التطعيمات بدوى عبد العظيم مصطفى لكفاءته العلمية.