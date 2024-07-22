لو لقيت نفسك صادر ضدك حكم بسبب تشابه الأسماء.. خطوات تساعدك فى الحل

كتب كريم صبحى

قد تجد نفسك في يوم من الأيام مطلوبا في قضايا تنفيذ الأحكام، بسبب تشابه اسمك مع اسم شخص صادر ضده حكما جنائيا أو مطلوب منك دفع غرامات مالية لمخالفات لم ترتكبها، وضع القانون عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرين، وحدد إجراءات معينة لإنهائها، وتقدم اليوم السابع بعض المعلومات القانونية والتي تكتمل بمرافقتك لمحامي لتسهيلها عليك، في التالي:

⁃ تقديم طلب لرئيس النيابة المختصة يلتمس به إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هو المعني بالحكم من عدمه.

⁃ رفع معارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص أنما هو لشخص آخر غيره .



⁃ استخراج شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق واختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي.

⁃ استلام التأشيرة من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه.

⁃ يسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية.

⁃ بالنسبة للأحكام الجنائية لها إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة.