كامالا هاريس تغادر واشنطن إلى ديلاوير للقاء حملتها الانتخابية

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، غادرت واشنطن إلى ديلاوير للقاء حملتها.

وفي أول تصريحات علنية لكاميلا هاريس، منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي وتأييد هاريس لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، إن الرئيس جو يتعافى بشكل جيد من إصابته بفيروس كورونا، ويستعد للعودة لأداء مهامه.

وأضافت في كلمة من البيت الأبيض خلال حفل استقبال لرابطة الرياضات الجامعية، إن بايدن "كان يرغب أن يكون موجوداً هنا، ولكنه لا يزال يتعافى".

وتابعت: "أن إرث الرئيس جو بايدن عبر السنوات الـ3 الماضية لا مثيل له في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، أن إرثه خلال ولاية رئاسية واحدة، تجاوز إرث أغلب الرؤساء الذين أمضوا 8 سنوات في البيت الأبيض".