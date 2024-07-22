قوات الأمن الفرنسية فى حالة تأهب قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية فى باريس

باريس (أ ش أ)

أفادت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن الفرنسية فى حالة تأهب قصوى، وذلك قبل أقل من أسبوع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية فى العاصمة باريس التى تقام منافساتها خلال الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

وذكرت الشبكة أنه بعد وقوع هجومين خطيرين خلال الأيام الأخيرة، في العاصمة، وضعت الشرطة نفسها في حالة تأهب لضمان أمن دورة الألعاب الأولمبية.

وأضافت أنه سيتم نشر نحو 45 ألف ضابط شرطة خلال فعاليات الدورة، وسيتلقون الدعم من فرق مختلفة من ضباط الشرطة الدوليين في إطار التعزيزات، بالإضافة إلى تطبيق رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) للسير في مناطق معينة من /باريس/، وتم وضع تدابير أمنية جديدة، مثل طائرات المراقبة دون طيار التي تستخدم صورها بالفعل لتأمين مسار الشعلة الأولمبية، إضافة إلى الكلاب البوليسية للمساعدة في كشف المتفجرات، كما تم فرض كردون أمني حول نهر السين.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية توني إستانجيت، إن "هناك نظاما أمنيا غير مسبوق في بلادنا ولاسيما في باريس".