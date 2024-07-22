فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا أول أغسطس بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس في جلسته الأخيرة التي عقدت اليوم عن فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا (دبلومات - ماجستير أكاديمي - ماجستير مهني - دكتوراه) بكليات الجامعة بدء من 1 أغسطس حتى 15 سبتمبر.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة رقم (430) تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.

وأشاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في بداية المجلس بالكليات التي أعلنت عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني مطالبا باقي الكليات سرعة الانتهاء من التصحيح والاعلان عن نتائج المواد التي لم يعلن عنها بعد. كما استعرض نائب رئيس الجامعة اخر الاستعدادت و التجهيزات التي يشهدها مؤتمر الدراسات العليا الخامس والبحوث التطبيقية السادس الذي يعقد خلال الفترة من 30-29 يوليو الحالي، موضحا أن عدد المشاركين في المؤتمر تجاوز حتى الآن 1417 مشاركا، مشيرا لأنه تقرر مد فترة التسجيل بالمؤتمر حتى يوم الخميس 25 يوليو.

وتناول المجلس بعد ذلك مناقشة موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية و العلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية، و المنح بالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات و المهمات العلمية.

واستكمل المجلس مناقشاته التي استعرض خلالها موضوعات إدارة المؤتمرات والبرامج التنفيذية والاتفاقيات، حيث بحث النظر في بعض اتفاقيات التعاون المشترك بين الجامعة و بعض الجهات الخارجية منها النظر في برتوكول التعاون بين جامعة القناة و المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والنظر في برتوكول التعاون بين جامعة القناة و جهاز حماية المستهلك والنظر في اتفاقية التعاون بين جامعة القناة وجامعة عجمان الامارات العربية المتحدة.