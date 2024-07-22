غلق 6 حمامات سباحة بالقليوبية لعدم الالتزام بعوامل الأمن والسلامة

القليوبية إبراهيم سالم

أجري الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية، اليوم الإثنين 22 يوليو الجاري، من خلال لجنة للتفتيش على حمامات السباحة برئاسته، وعضوية محمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، وأيمن سعيد مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، وهانى خاطر عضو الإدارة الهندسية بالمديرية، وأيمن عباس عضو الإدارة الاستراتيجية ومسئول الأزمات والحد من المخاطر.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تأتى أعمال اللجنة وفقا لتوجيهات وتكليف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لوكلاء الوزارة ومديري المديريات بجميع المحافظات، صباح اليوم، بالتفتيش على حمامات السباحة العامة والخاصة والغلق الفورى للحمامات الغير مستوفاة لشروط ومعايير التشغيل وعوامل الأمن والسلامة.

وأسفرت قرارات لجنة التفتيش عن إصدار قرار بإيقاف العمل بحمام سباحة مركز شباب مدينة قها، وحمام سباحة مركز شباب مدينة قليوب رقم 1، وحمام سباحة نادى المؤسسة العمالية، حمام سباحة مركز شباب ناصر، وحمام سباحة مركز شباب منطى، وحمام سباحة مركز شباب الأحراز، وذلك لعد الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بتشغيل حمامات السباحة، وعدم توافر عوامل الأمن والسلامة وعدم صلاحية المياه فى بعض المراكز.

وجاءت قرارات الإيقاف والغلق لمدة أسبوع لحين تلافي الملاحظات، وتوجيه إنذار لإدارات حمام السباحة ومجالس الإدارات والمديرين بتحمل المسئولية في حالة عدم تلافى الملاحظات وتكليف مديري إدارات الشباب بمتابعة التنفيذ.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور محمود الصبروط، إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بملف حمامات السباحة والتأكد من تنفيذ عوامل الأمن والسلامة والضوابط العامة بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، مشيرا أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أية منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق جميع اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة فى حمامات السباحة والغلق الفورى لحمامات السباحة غير الملتزمة بأي من الاشتراطات والضوابط خاصة خلال الفترة الحالية والتى تشهد تردد الملايين من النشء والشباب على الأندية ومراكز الشباب لممارسة مختلف الأنشطة والفعاليات المتنوعة وخاصة الرياضية والترفيهية.

وتضمنت أعمال اللجنة اليوم متابعة 11 حمام سباحة بالأندية ومراكز الشباب، حيث تم متابعة حمام سباحة نادي شباب طوخ، مركز شباب مدينة قها، و2 حمام سباحة بمركز شباب مدينة قليوب، حمام سباحة نادي قليوب الرياضي، نادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمه، مركز شباب المنشية بشبرا، مركز شباب ناصر بشبرا، مركز شباب منطى بشبرا، مركز شباب الأحراز بشبين القناطر، وتستمر أعمال المتابعة بشكل مستمر لتشمل متابعة جميع حمامات السباحة على مستوى المحافظة أكثر من مرة وبشكل دوري لضمان الالتزام بتنفيذ الضوابط والمعايير حفاظا على أرواح وسلامة الأعضاء والمترددين.