غلق حمامات السباحة بأندية الصيد وبلدية المحلة لعدم تنفيذ معايير السلامة

الغربية مصطفى عادل

وجه يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بإطلاق حملات تفتيش مفاجئة، لمتابعة حمامات السباحة، علي مستوي المحافظة، بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاطمئنان على الالتزام بتطبيق الضوابط وعوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وتسليم الكود المصري لتأمين المسطحات المائية الذي يشمل الشواطئ وحمامات السباحة، وتعليمات وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على الصحة العامة للمترددين عليها، ووضع جميع التعليمات موضع التنفيذ.

وقامت لجنة قطاع شباب المحلة أول بالتفتيش على حمامات السباحة بأندية الصيد وبلدية المحلة، وتبين وجود بعض المخالفات في تطبيق الكود المصري الخاص بعوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة.

وتم إعداد تقرير مفصل لوكيل الوزارة، وعليه قررت اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة شباب المحلة أول غلق حمامات السباحة داخل نادي الصيد ونادي بلدية المحلة لحين تطبيق المعايير بشكل سليم وإزالة كافة الملاحظات.

يأتي ذلك من منطلق الحفاظ علي حياة الانسان ولكي تكون مصر بلا غرقي، ومن منطلق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحياة المواطن المصري، ووضعت الوزارة اســـتراتيجية للحد من حـــوادث الغرق ومجموعـــة مـــن الاشـــتراطات والمعايير التي يجـــب توفرها على حمامات الســـباحة والتي يتم اســـتخدامها من قبل المواطنين، حتـــى تضمـن أن يكون المســـطح المائي آمن وصالح للاســـتخدام، والهدف الأساسي من إطلاق هـــذا الكود هـــو الحد من حـــوادث الغرق وتم إعداد هذا الكود من خلال اللجنة العليا التنفيذية لمبادرة مصر بلا غرقى.

كما قررت لجنة تفتيشية من قطاع شباب كفر الزيات بمحافظة الغربية، غلق حمام السباحة بنادى كفر الزيات لوجود مخالفات في تطبيق الكود المصري الخاص بعوامل الأمن والسلامة لحمام السباحة بمركز شباب مدينة كفر الزيات وعدم مطابقته للمعايير وايضا وجود تقرير من لجنة الصحة والبيئة بعدم جودة نسبة الكلور بالمياة وعدم مطابقته للمواصفات.

يأتي ذلك خلاب الزيارة جولة مفاجئة بمركز شباب مدينة كفر الزيات ونادي مالية كفر الزيات، وتم رفع تقرير مفصل للمحاسب يسرى الديب وكيل الوزارة، وبناء عليه قررت اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة شباب كفر الزيات غلق حمام السباحة بمركز شباب كفر الزيات لحين تطبيق المعايير بشكل سليم وإزالة كافة الملاحظات، أما نادي مالية كفر الزيات تبين تطبيقة لكافة عوامل الأمن والسلامة ومطابقه نسب الكلور بالمياة طبقا للمعايير اللازمة.



حملات تفتيش مفاجئة لمتابعة حمامات السباحة بالغربية (2)