غرق شاب فى مياه نهر النيل بإحدى قرى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شاب للغرق في نهر النيل بإحدى قرى العياط، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى مفارقته الحياة لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وباشرت النيابة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، خلال الاستحمام في نهر النيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.



تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

