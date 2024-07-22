طارق سليمان: مصر حققت اكتفاء ذاتيا من منتجات الدواجن وتصدر الفائض للخارج

إبراهيم حسان

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد عن حاجتها للدول الأخرى، فمصر تحتل مكانة متقدمة في تلك الصناعة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية يولي اهتماما كبيرا بملف تصدير الفائض وما يزيد عن احتياجاتنا.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم تصدير الفائض من منتجات الدواجن إلى دول أوروبية وعربية أو أسيوية، متابعا: «مصر حُرمت من مسألة تصدير منتجات الدواجن على مدار سنوات طويلة».

وتابع: «لا يتم تصدير المنتجات إلا في حالة التأكد من وجود فائض عن طريق قواعد البيانات التي تساعد على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب»، مضيفا: «القرار الجمهوري رقم 136 لعام 2020 يفيد بفتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، وبالتالي أصبح يوجد العديد من المشروعات الضخمة التابعة للدولة والقطاع الخاص، والتي تتضخ إنتاجها في السوق المحلي بالعديد من المواقع الخاصة بالإنتاج الداجني في الظهير الصحراوي».