ضبط 226 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن على حسن، وكيل وزارة التموين في الدقهلية عن ضبط 226 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق فى نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 420 مخبز؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (تمى الأمديد،، منية النصر، مركز ميت غمر، مركز المنصورة، جمصة، السنبلاوين، بلقاس، شربين، دكرنس، أجا، المنزلة، طلخا)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 146 مخالفة فى الرقابة على المخابز، و80 فى الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

فى المخابز: 21 محضر تصرف فى دقيق بقيمة 186 شيكارة، 2 محضر عدم وجود قائمة، محضر عدم وجود ميزان، 4 محاضر توقف عن الانتاج، محضر تجميع بطاقات بعدد 54 بطاقة، 4 محاضر توقف بدون إذن، محضر عدم تواجد ماكينة صرف، 51 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 13 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 52 محضر نقص وزن ما بين (6-19).

فى الأسواق: 4 محضر بيع بدون فواتير، 6 محاضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية - مقررات)، 38 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 7 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى سجائر)، محضر عدم وجود سجل صناعي، 2 محضر استخدام فى غير الغرض، 3 محضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية، 15محاضر عدم وجود شهادة صحية.

كما تم ضبط: 50 كرتونة زيت، 40 شيكارة خلطة حمام، 6750 لتر سولار، 5 اسطوانات غاز، 100 كرتونة خل، 29 شيكارة أسمدة، 100 كجم جبن براميلي، سلع تموينية بقيمة 1700 جنيه، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار فى السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، تحت إشراف على حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.