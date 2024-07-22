ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التجارية بالمديرية وتمكنت الحملة من تحرير محضر ضبط 508 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر بداخل محل بقالة، ومحضر ضبط 500 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر بداخل محل بقاله آخر، بإجمالي 1008 علب، وتم إخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق.



كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.



وشدد شبل على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.