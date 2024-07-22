ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة سامح شبل وكيل الوزارة وتمكنت الحملة، وضبطت كميات من الدقيق المدعم المخصص المخابز قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخذوا النيابات المختصة التي تولت التحقيق.



كانت ضبطت الحملة 14 جوال دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية بإجمالي كميه 700 كيلو جراك وذلك بدائرة مركز الفيوم ثان, كما ضبطت 1600 كيلو جرام زبده مغشوشة ومجهولة المصدر وتم التحفظ على كمية الزبدة وتحرير المحضر اللازم وذلك بدائرة بندر أول.



كما تم المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي لافتا إلي أن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.