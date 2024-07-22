صندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ يطلق أولى ندوات الموسم التوعوى الصيفى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة كفر الشيخ، أولى ندوات الموسم التوعوي الصيفي 2024 بمعسكر الشباب والطلائع بمصيف بلطيم، لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان بالتزامن مع دخول الإجازة الصيفية.

وتم تنفيذ ندوة بعنوان «دور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات» للفوج الأول بالمعسكر، وتم توعية الحضور بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي «16023»، وذلك للحصول على كل الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجاناً وفي سرية تامة.

وأكد الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، استمرار تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطي المواد المخدرة بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية، وتنفيذ أنشطة تتماشى مع جميع المراحل العمرية، وخاصةً قطاع الشباب، لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان، مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجاناً وفي سرية تامة.



الحضور في الندوة



أولى ندوات التوعية عن خطورة المواد المخدرة