سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح لبحث شكاوى ومشكلات المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

شهد ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، انعقاد لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى، بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومديري الإدارات والمديريات المنوطة.

وبحث محمد عبدالفتاح، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح شكواهم بالتنسيق مع مسؤولي الجهات المختلفة، وأكد على أن لقاء اليوم المفتوح يعد جسر التواصل ما بين مسئولى الجهات المختلفة ولابد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، حيث يأتي ذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

ووجه سكرتير عام الأقصر، كافة المسؤولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين المتضمنة طلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك إستمراراً لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

فيما عقد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر بشكل دوري أسبوعياً، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون، وتم خلال اللقاء بحث عدد 7 طلبات وشكاوي مقدمة من قبل المواطنين، حيث أكد الدكتور علي الشرابي على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها، وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.