رشدي عمر رئيسًا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

وصل المهندس رشدي عمر إلى مكتبه في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ليتولى مهامه الجديدة كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

جدير بالذكر، أن المهندس رشدي السيد عمر، حاصل على بكالوريوس هندسة جامعة المنوفية دفعة مايو 1989 بتقدير جيد جداً، وبدأ مسيرته المهنية في الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة المنوفية منذ عام 1992.

تدرج في المناصب بالجهاز التنفيذى حتى وصل إلى منصب مدير عام التنفيذ منذ عام 2015، ثم صدر قرار تعيينه رئيساً للجهاز حتى يوليو 2021.

بعد ذلك، تولى منصب رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ، وأخيراً مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ مشروعات كفر الشيخ والغربية، مع استمراره في القيام بمهام رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ ثم رئيسا للإداره المركزية لمتابعه تنفيذ مشروعات جنوب الصعيد.