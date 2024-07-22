اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يوليو 2024 05:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رشدي عمر رئيسًا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

الإثنين، 22 يوليو 2024 04:55 م
رشدي عمر رئيسًا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية رشدي عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل المهندس رشدي عمر إلى مكتبه في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ليتولى مهامه الجديدة كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

جدير بالذكر، أن المهندس رشدي السيد عمر، حاصل على بكالوريوس هندسة جامعة المنوفية دفعة مايو 1989 بتقدير جيد جداً، وبدأ مسيرته المهنية في الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة المنوفية منذ عام 1992.

تدرج في المناصب بالجهاز التنفيذى حتى وصل إلى منصب مدير عام التنفيذ منذ عام 2015، ثم صدر قرار تعيينه رئيساً للجهاز حتى يوليو 2021.

بعد ذلك، تولى منصب رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ، وأخيراً مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ مشروعات كفر الشيخ والغربية، مع استمراره في القيام بمهام رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ ثم رئيسا للإداره المركزية لمتابعه تنفيذ مشروعات جنوب الصعيد.

 







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

المنوفية

رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة