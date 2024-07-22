رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب يثمن قرار الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا

كتب محمود حسين

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الجهات المختصة بالإفراج عن عدد 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا، موجها الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بهذا الملف وحرصه على دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن استمرار جهود الإفراج عن المحبوسين يؤكد دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز ملف حقوق الإنسان والحرص الكبير على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

وثمن "رضوان" الاستجابة لمناشدات وتوصيات الحوار الوطني والقوى والأحزاب السياسية بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، مما يؤكد على الاهتمام بما يصدر عن الحوار الوطني من توصيات ومخرجات، خاصة بالتزامن مع إحالة ملف الحبس الاحتياطي إلى الحوار الوطني وإعلان مجلس أمناء الحوار عقد جلسات متخصصة غدا الثلاثاء لمناقشة هذه القضية.

وأشار رضوان إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يولي أهمية كبيرة لسرعة إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي سيتضمن تعديلات شاملا للقانون وسيشمل ملف الحبس الاحتياطي، حيث دعا رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يتم مناقشته فى موعد أقصاه الأول من سبتمبر.

وأكد رضوان، أن قرار الإفراج عن هؤلاء المحبوسين لقى ارتياحاً كبيراً لديهم ولدى أسرهم، معتبرا هذا القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال، ومثمناً هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد وهذا الملف الهام، مؤكداً أن الدولة المصرية تؤكد على عزمها لتوفير الأجواء الإيجابية لآمال الشعب المصرى خاصة أن قرارات الإفراج عن المحبوسين تؤكد على أن الدولة المصرية تسعى لسياسات جديدة في الجمهورية الجديدة نحو تعزيز حقوق الإنسان.

وتقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الإنسان بمجلس النواب بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر فى نهو ملف المحبوسين، كما وجه الشكر للنائب العام ووزير الداخلية والجهات المختصة على الجهود المبذولة في هذا الملف.