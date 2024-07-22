رئيس حكومة إسبانيا يشيد بقرار بايدن وانسحابه من السباق الرئاسى ويصفه بـ"الشجاع"

فاطمة شوقى

أبدى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إعجابه بانسحاب الرئيس الأمريكى جو بايدن من سباق الانتخابات الأمريكية ، ووصفه بأنه قرار "شجاع "، حسبما قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية.

ومن خلال منشور على حسابه "X"، سلط سانشيز الضوء على أنه بفضل "تصميم وقيادة" بايدن، تغلبت الولايات المتحدة على الأزمة الاقتصادية بعد الوباء و"الهجوم الخطير على مبنى الكابيتول".

وشدد رئيس الحكومة على أن انسحاب بايدن من السباق الرئاسى هو "لفتة عظيمة من رئيس عظيم ناضل من أجل الديمقراطية والحرية".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، وقال " لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

وبدأت الضغوط الديمقراطية تزداد على جو بايدن من أجل الانسحاب من الانتخابات الأمريكية، منذ "المناظرة الكارثية" في 27 يونيو الماضي، حتى أن الرئيس السابق باراك أوباما أبلغ حلفاءه في الأيام الأخيرة بأن طريق بايدن إلى الفوز تقلص إلى حد كبير.

وحذرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، الرئيس بايدن ، من أن يفقد الديمقراطيون القدرة على السيطرة على مجلس النواب، إذا لم يبتعد بايدن عن سباق 2024، خاصة أن استطلاعات الرأي تُظهر أنه لا يستطيع هزيمة ترمب في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.