رئيس جامعة سوهاج يلتقى بوزير الثقافة ويؤكد على ضرورة تعزيز الهوية الثقافية

سوهاج محمود مقبول

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لبحث أطر التعاون، وتعزيز مجالات العمل المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم رئيس الجامعة التهنئة بمناسبة توليه حقيبة وزارة الثقافة، متمنياً له مزيد من النجاح والتوفيق والإسهامات في المجال الثقافي مؤكداً على الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في تعزيز الهوية المصرية والنهوض بالحركة الثقافية والفنية بمصر.

وقال النعماني أن اللقاء تناول استعراض برنامج العمل المقترح، ومناقشة آليات تعزيز التكامل والتنسيق لدعم الطلاب وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الجامعة في فتح المسارات الإبداعية للطلاب، وتنمية قدراتهم ووعيهم ومسئوليتهم الوطنية.

وأضاف النعماني أن الوزير وجه بالبدء في إعداد تصور شامل لأجندة برامج متكاملة ثقافيًا وفنيًا وعلميًا ليتم تفعيلها على مدار العام الدراسي لأبناء الجامعة، تتضمن مختلف الأنشطة والمجالات الإبداعية التي تستهدف بناء الإنسان وصقله روحيًا بمبادئ ثقافته المصرية الأصيلة وقيمها الحضارية لتبقى مسيرة الإبداع المصري متصلة ومستمرة.

وأستعرض النعماني أهم الأنشطة الثقافية والفنية التي تعقدها الجامعة والخطط الإبداعية لإكتشاف ودعم الموهوبين في المجالات الثقافية. ومنها تنفيذ مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"، والذي يهدف إلى دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية، وتنمية الفكر والوعي الثقافي لمختلف الأعمار في مختلف الفنون، ومهرجان سوهاج مدينة الفنون والثقافة، والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وفي ختام اللقاء أشاد الدكتور أحمد هنو بما يتم تنفيذه بجامعة سوهاج من خطط ومشروعات تستهدف تعزيز الهوية الثقافية، وما يذخر به صعيد مصر من ثروات وصناعات ثقافية متعددة، كما وعد بزيارة قريبة للجامعة للقاء ابنائه الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم الثقافي للجامعة لبناء أجيال واعية تقدر الثقافة و الإبداع البشرى.