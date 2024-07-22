رئيس البرازيل: يجب على نيكولاس مادورو احترام نتائج الانتخابات الرئاسية

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قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم /الإثنين/، إنه يجب على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو احترام نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري.



وأضاف دا سيلفا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن مادورو يعلم جيدا أن الفرصة الوحيدة أمام فنزويلا للعودة إلى الحياة الطبيعية هي إجراء عملية انتخابية يحترمها الجميع، مشددًا على ضرورة احترام العملية الديمقراطية.



وأشار دا سيلفا إلى أنه سيرسل وزير الخارجية السابق سيلسو أموريم لمراقبة الانتخابات المقرر أن تشهدها فنزويلا يوم الأحد القادم، ذلك بالإضافة إلى عدد من المراقبين البرازيليين الآخرين الذين سيتابعون سير العملية الانتخابية.



وأعرب الرئيس البرازيلي عن مخاوفه من تصريح مادورو بأن خسارته ستكون بمثابة "حمام دم"، داعيا إياه في حال خسارته إلى العودة للمنزل والاستعداد لخوض انتخابات أخرى.



يشار إلى أن مادورو يحكم فنزويلا منذ عام 2013 بعد وفاة سلفه هوجو شافيز بعد فوزه في انتخابات اعتبرها خصومه غير حرة ونزيهة، واعتبرت إعادة انتخابه عام 2018 مجرد خدعة حيث منعت أحزاب المعارضة الرئيسة والمرشحون من المشاركة فيها.