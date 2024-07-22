رئيس أزهر سوهاج يتابع جلسات التدريب لمبادرة مصر الرقمية بالمنطقة الأزهرية

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، جلسات التدريب لمبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية بمعامل منطقه سوهاج الأزهرية، وذلك برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبناء على توجيهات صاحب الفضيلة الدكتور وكيل الأزهر الشريف، وفي إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية والتي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وترأس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لجنة المتابعة والتي ضمت طارق محمد أحمد مدير إدارة المعلومات بالمنطقه ومنسق المبادرتين بالمنطقة، ومحمد فتح الله محمد عضو إدارة المعلومات بالمنطقة وذلك للوقوف على العقبات التي واجهت أولياء أمور الطلاب والتلاميذ المتقدمين للمبادرتين، والتعرف على كيفية التعامل معها ومعالجتها، بمنطقة سوهاج الأزهرية للطلاب المشتركين بمبادرة براعم مصر الرقمية.

وفي نهاية الاجتماع شدد فضيلة الدكتور أحمد حمادى وكيل الوزارة، على ضرورة إشتراك طلاب الأزهر الشريف بالمبادرتين في المنحة الأساسية وتذليل أية عقبات قد تحول دون اشتراكهم.