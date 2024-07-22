خارجية الأردن: استهداف الاحتلال قافلة إنسانية تابعة لـ"الأونروا" جريمة حرب

عمان (أ ش أ)

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، استهداف قوات الاحتلال لقافلة إنسانية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى غزة بأنها جريمة حرب .

وقال الصفدي، في منشور له عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين، إن غزة لم تعد مقبرة للأطفال فقط بل مقبرة للقانون الدولي ووصمة عار مخزية للنظام الدولي كله، مؤكدا أهمية حماية الأونروا وجميع الوكالات الإنسانية الآخرى والعاملين فيها من قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وكان مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، قد قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار بكثافة أمس الأحد، على قافلة تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى مدينة غزة.

