حفلات زفاف أسطورية أغرب من الخيال.. أزياء من الألماس والدعوات شاملة تذاكر الطيران والإقامة.. آخرها زفاف أنانت أمبانى نجل أغنى رجل فى آسيا وامتد لـ5 أشهر.. وسبقه حفل زفاف أمير بروناى.. فيديو

أغرب من الخيال والأساطير.. حفلات ليست ككل حفلات الزفاف، فدعواتها مرفقة مع تذاكر الطيران وحجز الإقامة فى الفنادق الفاخرة. إنها حفلات زفاف أثرياء العالم.

يمكن متابعة فخامتها عبر شاشات التلفزيون أو مقاطع الفيديو التى تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فليس جميعنا محظوظين بتلقى واحدة من تلك الدعوات.

زفافا نجل أغنى رجال آسيا

شهد العالم، يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجارى، واحدة من تلك الحفلات، حيث توافد مشاهير وأثرياء العالم على مدينة مومباى بالهند لحضور الحفل الأسطورى الذى أقامه موكيش أمبانى لنجله" أنانت" الذى تزوج من "راديكا ميرشانت" نجلة واحد من أغنى أغنياء الهند، وتقدر ثروة والد ووالدة الزوجين بـ200 مليار دولار تقريبا.

جاء الحفل ختاما لسلسلة احتفالات امتدت لـ5 أشهر، وقد دعا والدا العروسين 1200 من أشهر مشاهير النجوم فى عالم السياسة والفن والسينما وأغنى أغنياء العالم، من بينهم: الملياردير بيل جيتس والمدير التنفيذى لشركة ميتا مارك زكربرج وإيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وزوجها. كما تشارك فى الحفل المغنية الأمريكية ريهانا، وكذلك كل نجوم بوليود، وبحسب وسائل إعلام محلية فإن قائمة المدعوين تضم أيضاً رئيسى الوزراء البريطانيين السابقين تونى بلير وبوريس جونسون، والرئيس التنفيذى لشركة أرامكو السعودية أمين بن حسن الناصر، وأسرة كارداشيان، وأديل، ولانا ديل رى، ودريك، وديفيد بيكهام.

عروسا بروناى

لم يكن حفل إمبانى الوحيد الذى خطف أبصار المتابعين حول العالم، بل سبقه بعدة أشهر وتحديدا فى يناير الماضى، حفل زفاف أمير بروناى عبد المتين (32 عاما) ـ نجل السلطان حسن بلقيه معز الدين ودود الله من بروناى دار السلام ـ من أنيشا عيسى كاليبيتش، وامتدت الاحتفالات من 7 إلى 16 يناير.

وأثناء مراسم عقد الزواج ارتدى الأمير الشاب بزته التقليدية البيضاء المزينة بتطريزات من الألماس الماس وعماماته التقليدية، واستقل سيارة فاخرة نقلته إلى مسجد السلطان عمر على سيف الدين ذى القباب الذهبية فى العاصمة بندر سرى بيغاوان.

