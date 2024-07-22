اليوم السابع
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الإثنين، 22 يوليو 2024 09:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جيش الاحتلال الاسرائيلي يبلغ عائلتي محتجزين اثنين في غزة بمقتلهما

الإثنين، 22 يوليو 2024 08:35 م
جيش الاحتلال الاسرائيلي يبلغ عائلتي محتجزين اثنين في غزة بمقتلهما أهالي رهائن غزة
أ ش أ

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بلغ الجيش الإسرائيلي عائلتي محتجزين إثنين في قطاع غزة بمقتلهما بناء على معلومات استخباراتية .


وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته قناة / I24 / الاخبارية اليوم الاثنين - إنه يحقق في ملابسات موتهم في أسر حركة حماس من قبل مهنيين ومختصين .
وفي السياق ، عقبت عائلات الاسرى المحتجزين الاسرائيليين في غزة على موت المختطفين بالقول " إن ذلك إثبات على ضرورة إعادتهم من خطر الموت الذي يعيشونه كل لحظة في غزة " .


وطالبت العائلات الحكومة الاسرائيلية ورئيسها بنيامين نتانياهو بالتصديق فورا على صفقة تبادل الاسرى وإعادة المختطفين







جيش الاحتلال الاسرائيلي

اسرائيل

محتجزين في غزة

غزة




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