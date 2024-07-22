جامعات مصر تشارك فى مهرجان العلمين الجديدة

كتب: محمد صبحى

أطلقت وزارة التعليم العالي أول رحلة طلابية لعدد من طلاب الجامعات المصرية، لزيارة مدينة العلمين الجديدة؛ للمشاركة في "مهرجان العالم علمين"؛ بهدف القيام بعدد من الأنشطة التنموية والتوعوية والترفيهية.

وتأتى مشاركة الوزارة فى إطار تعاون بين الوزارة والشركة المتحدة مُنظمة المهرجان، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تحرص على استكمال خُطط وبرامج دعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بكافة الجامعات المصرية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف.

وأشار الوزير إلى الدعم الكبير الذي توليه الدولة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إنشاء 20 مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، والانتهاء من الموافقات الخاصة بسبعة مراكز أخرى؛ ليصبح في كل جامعة حكومية مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتقديم كافة التيسيرات للطلاب، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مشيرًا إلى ما تقدمه الوزارة من مختلف أوجه الدعم والرعاية للطلاب ذوي الإعاقة، سواء ما يتعلق بالتيسيرات المادية بإعفاءهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، أو منحهم إعانات مجانية، إلى جانب الالتزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة لهم بالمدن الجامعية.