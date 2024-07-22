توقيع الكشف على 465 مريضا ضمن قافلة طبية فى مركز أجا بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان عن توقيع الكشف على 465 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية محدودة بوحدة طب الأسرة في دروة مركز أجا، وذلك فى إطار تكثيف الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجا.

وضمت القافلة عيادات: (باطنة - نسا - أطفال - عظام - أسنان) إلى جانب فريق المبادرات الرئاسية، والتثقيف الصحي، وقد جاء بيان القافلة كالتالي: (باطنة 45، أطفال 47، أسنان 23، عظام 33، نسا وتنظيم أسرة 27).

وتم إجراء 37 تحليلًا مختلفًا للمرضى، فضلًا عن فحوصات لـ 98 مريضا ضمن المبادرات الرئاسية.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 14 ندوة تثقيفية، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، والدكتور تامر الطنبولي، مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة هالة سعيد، مدير الإدارة الصحية بأجا.