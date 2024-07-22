تواريخ مرتبطة بواقعة قتل 3 مصريين فى الخارج.. اعرف التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

ودع "مبلط سيراميك"، زوجته وأولاده وسافر إلى إحدي الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وتعرف على شاب صدفة في المطار ليساعده الشاب و2 من أقاربه في إيجاد فرصة عمل وأيضا ساعدوه في السكن معهم بدون مقابل، ليقوم المبلط بقتل الشباب وأقاربه بسلاح أبيض أثناء نومهم بدافع السرقة، لتحيل الجنايات أوراقه للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وتوجد تواريخ هامة في القضية مرت منذ ارتكاب المتهم للواقعة وحتي إحالة أورقه للمفتى منها:

ــ "14 ابريل 2023"، يشير لتاريخ ارتكاب المتهم للواقعة.

ــ "9 مارس 2024"، يشير لتاريخ أولى جلسات محاكمة المتهم.

ـ "14 يوليو 2024"، السماع لأقوال الشهود.

ـ "15 يوليو 2024"، الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع والنيابة وتحيل المتهم للمفتى.

ـ "8 سبتمبر 2024"، يشير لجلسة التي سيتم فيها النطق بالحكم على المتهم.

كانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجنى عليهم فى مسكنهم الخاص، وساعدوه فى البحث عن عمل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التى بحوزتهم فى سكنهم، فأحضر لذلك الغرض سلاح أبيض وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته الشنعاء.

واستكملت التحقيقات التى أجريت مع المتهم قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، أنه انتظر حتى حل الظلام واستعمال المجنى عليهما الأول والثانى إلى النوم، وبمجرد أن تأكد بعدم شعورهما به أجهز عليهما بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، مسددا لهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما فى الحال، واستولى على جميع متعلقاتهما الخاصة، وتبين أيضا أنه أثناء ذلك شعر بحضور المجنى عليه الثالث، فاختبأ فى إحدى الغرف بالسكن الخاص بالمجنى عليهم، وبمجرد دخول الضحية الثالثة للمنزل انهال عليه هو أيضا بالسلاح الأبيض الذى بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته هو أيضا، ثم فر هاربا إلى المطار عائدا إلى مصر.

البداية كانت باكتشاف السلطات الأمنية بإحدى الدول العربية مقتل ثلاثة أشخاص مصريين داخل مسكنهم، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص رابع مصرى كان يقطن معهم فى نفس المنزل.

وبمخاطبة الجهات المعنية فى مصر، وإفادتهم بتفاصيل الجريمة، تم على الفور سرعة ضبط وإحضار المتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب انتهاء التحقيق معه.