اليوم السابع
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تمركز 3 سيارات إطفاء لإجراء تبريد لحريق معرض سجاد شهير بالمعادى

الإثنين، 22 يوليو 2024 09:50 ص
تمركز 3 سيارات إطفاء لإجراء تبريد لحريق معرض سجاد شهير بالمعادى سيارات الإطفاء- أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تتمركز 3 سيارات إطفاء بمحيط موقع حريق معرض سجاد شهير فى المعادى، لإجراء عمليات تبريد النيران التى اندلعت فى المكان تحسبا لتجدد الاشتعال فى المبنى نظرا لوجود مواد سريعة الاشتعال، وسط تواجد رجال المباحث لإجراء المعاينة اللازمة للحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمبنى معرض سجاد شهير في المعادي، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية، من محاصرة النيران وإخمادها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمعرض، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، لتحديد سبب اشتعال النيران، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

 







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