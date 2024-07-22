تكثيف الحملات التفتيشية لمكاتب مراقبة الأغذية على الأسواق ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين،وفي إطار خطة المحافظة لتحقيق لضبط ومراقبة الأسواق.

وتبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة" د. سماح جاد "قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن، بحملة على عدد من المصانع العاملة في مجال المواد الغذائية ببني سويف الجديدة شرق النيل ، تحت إشراف د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، أسفرت عن تحرير 6محاضر لتدني مستوى النظافة وعدم حمل شهادات صحية ومحضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، بجانب إعدام بعض الأغذية ومثلجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد.