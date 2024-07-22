تفاصيل حفل ختام اللقاء الرياضى الرابع لجامعات القناة وإعلان نتائج المنافسات

الإسماعيلية - صبرى غانم

اختتمت جامعة قناة السويس فعاليات اللقاء الرياضي الرابع لجامعات القناة وسيناء تحت شعار "قناتنا تجمعنا" والذي عقد في الفترة من 21 إلى 22 يوليو.

شارك في الملتقى وفود من جامعات السويس، بورسعيد، سيناء، العريش، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة الجلالة.

وأثنى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الرياضي، قائلاً: "مشاركة 96 طالبًا وطالبة من 6 جامعات يعكس الروح الرياضية العالية والتنافس الشريف بين الجامعات، سعداء باستضافة هذه المنافسات التي تساهم في تعزيز العلاقات بين طلاب الجامعات وتبادل الخبرات الرياضية".

فيما أعلن الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نتائج المنافسات وشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز، مؤكدًا: "هذه الفعاليات الرياضية تُعزز من روح التعاون والتآخي بين طلاب الجامعات المختلفة، وتشجع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، الفائزون اليوم أظهروا مهارات رياضية عالية ونأمل أن تستمر هذه الروح الرياضية في المستقبل".

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، عن فخره بالجهود التنظيمية والمشاركة الفعالة من جميع الجامعات قائلاً: "هذا اللقاء كان فرصة رائعة لتبادل الخبرات الرياضية وتعزيز التعاون بين الطلاب ؛ ونشكر جميع المشاركين والمنظمين على مساهمتهم في إنجاح هذا الحدث".

تم تنظيم اللقاء من قبل الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبدالله عامر، مدير عام الإدارة، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، والكابتن محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.



وجاءت نتائج المباريات كالتالي..



تنس الطاولة - طالبات:

المركز الأول: جامعة قناة السويس

المركز الثاني: جامعة الجلال

المركز الثالث: جامعة العريش

تنس الطاولة - طلبة:

المركز الأول: جامعة قناة السويس

المركز الثاني: جامعة العريش

المركز الثالث: جامعة الجلالة

•الماراثون - طالبات:

المركز الأول: جامعة الجلالة

المركز الثاني: جامعة الجلالة

المركز الثالث: جامعة الجلالة

الماراثون - طلبة :

المركز الأول: جامعة سيناء

المركز الثاني: جامعة قناة السويس

المركز الثالث: جامعة قناة السويس

كرة السرعة - طالبات:

المركز الأول: جامعة قناة السويس

المركز الثاني: جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

كرة السرعة - طلبة:

المركز الأول: جامعة سيناء

المركز الثاني: جامعة قناة السويس

المركز الثالث: جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

كرة القدم - طلبة:-

المركز الأول: جامعة قناة السويس

المركز الثاني: جامعة بورسعيد

المركز الثالث: جامعة سيناء