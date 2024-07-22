ترامب VS هاريس.. من يتقدم فى استطلاعات الرأى بعد قلب السباق الرئاسى؟

كتبت ــ ريم عبد الحميد

عندما كان جو بايدن هو المرشح الديمقراطى المفترض لسباق انتخابات أمريكية 2024، كان يتخلف فى استطلاعات الرأي أمام منافسه الجمهورى دونالد ترامب، وإن كان ذلك بفارق اختلف من استطلاع لآخر.

والآن، وبعد تنحى بايدن عن السباق الرئاسي بعد ضغوط ديمقراطية هائلة فى ظل مخاوف تتعلق بقدرته على تولى مهام الرئاسة أو الفوز على ترامب، فإن المنافسة فى هذه الانتخابات باتت بين ترامب، والأقرب لنيل الترشيح الديمقراطى حتى الآن، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

تقول صحيفة ذا هيل، إنه لا يزال يتعين على هاريس الفوز بأصوات عدد كاف من المندوبين الديمقراطيين لتأمين ترشيح الحزب، وعندما تفعل ذلك فإنها ستصطدم بتحدي جديد يتعلق بمواجهة ترامب.

ووفقا لمتوسط الاستطلاعات الوطنية الأمريكية، فإن ترامب الذى قبل رسميا ترشيح الحزب الجمهورى له الأسبوع الماضى، يتفوق على هاريس بفارق نقطتين بنسبة 47% إلى 45%. ويشبه هذا الفارق بيه وبين ترامب تقريبا، الذى جاء بنسبة 46% إلى 43.5%.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن متوسط الاستطلاعات يشير إلى فارق نقطتين بين هاريس وترامب بنسبة 46% لنائبة الرئيس مقابل 48% للرئيس السابق. ويعد هذا تحسنا عن موقف بايدن فى السباق، حيث اقترب الفارق بينه وبين ترامب من ثلاث نقاط مئوية.

وفى استطلاعات الرأي الأخيرة الخاصة بالولايات المتأرجحة، والتي أجريت قبل انسحاب بايدن ومحاولة اغتيال ترامب، كانت هاريس متخلفة بنقطة واحدة فى ولاية بنسلفانيا الحاسمة فى حال منافسة بينهاوبين ترامب على الدخول إلى البيت الأبيض. وتقدمت بفارق 5 نقاط فى فرجينيا، التي كان بايدن يتقدم فيها بفارق بسيط للغاية.