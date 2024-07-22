ترامب تبرع بآلاف الدولارات لكامالا هاريس .. وول ستريت تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

تبرع المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لكامالا هاريس مرتين عندما كانت مرشحة لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، وفقًا للسجلات العامة التي نشرتها صحيفة وول ستريت.

أظهرت السجلات ان ترامب تبرع بمبلغ اجمالي قدره 6 آلاف دولار لهاريس مقسمة على 5 آلاف في عام 2011 و الف دولار في عام 2013 وقدم التبرعين بينما كان مواطنا عاديا قبل ان يدخل عالم السياسة، وتظهر السجلات أيضا ان ابنته ايفانكا تبرعت بمبلغ 2000 دولار لهاريس عام 2014.

أطلق ترامب حملته الرئاسية الأولى في عام 2015. وشغلت كامالا هاريس منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا من عام 2011 إلى عام 2017 قبل انتخابها لمجلس الشيوخ الأمريكي.

والآن يمكن أن يواجه ترامب هاريس في انتخابات عامة لرئاسة الولايات المتحدة بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن، خصم ترامب الديمقراطي المفترض في عام 2024، محاولته لإعادة انتخابه يوم الأحد، وينظر الآن على نطاق واسع إلى هاريس، نائبة الرئيس بايدن، باعتبارها المرشحة الأولى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.

في عام 2019، ذكرت صحيفة واشنطن إكزامينر أن ترامب قال في إفادة خطية إنه قدم التبرع بمبلغ 5000 دولار بناءً على طلب المدعي العام لنيويورك في ذلك الوقت إريك شنايدرمان.

وكتب ترامب في الإفادة الخطية: "سأل رئيس لجنة انتقال السيد شنايدرمان السابق ابنتي إيفانكا عما إذا كانت سترتب لي تقديم مساهمة في حدث لجمع التبرعات برعاية السيد شنايدرمان لصالح المدعي العام المنتخب حديثًا في كاليفورنيا كامالا هاريس وردًا على ذلك، قدمت مساهمة بقيمة 5000 دولار لحملة السيدة هاريس وهو أعلى مستوى من الرعاية مدرج في الدعوة وحضرت إيفانكا ترامب الحدث مع بعض كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في منظمة ترامب".

وأخبر متحدث باسم هاريس صحيفة ساكرامنتو بي أنها تبرعت في عام 2015 بالمال الذي قدمه ترامب لحملتها لمجموعة غير ربحية تساعد سكان أمريكا الوسطى.

وفي عام 2020، قالت المستشارة الرئيسية لترامب كاترينا بيرسون إن الرئيس آنذاك تبرع للمرشحين من جميع الأطياف وأنها تأمل أن يساعد تبرعه لهاريس، بصفتها امرأة سوداء، في "سحق حجة العنصرية".

ظهر تاريخ ترامب في التبرع لهاريس - وغيرها من المرشحين الديمقراطيين - لأول مرة في عام 2020 بعد أن اختار بايدن هاريس لتكون زميلته في الترشح، وفي يوم الأحد، بعد ضغوط متزايدة من السياسيين والمانحين الديمقراطيين، انسحب بايدن من السباق الرئاسي وأيد هاريس كمرشحة ديمقراطية وقالت في بيان: "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به".

من جانبه اصدر ترامب بيانا عبر موقعه تروث سوشيال سخر فيه من هاريس وقال : "انها مزحة مثل بايدن" وانتقد ما اطلق عليه "سجلها الليبرالي الضعيف في التعامل مع الجريمة في كاليفورنيا"



