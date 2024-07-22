تجهيز عناية مركزة للأطفال بمستشفى الصدر في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصلت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، جولاتها على مستشفيات المحافظة لمتابعة تقديم الخدمة الصحية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف.

وقامت وكيل وزارة الصحة بالمرور على مستشفى الصدر يرافقها الدكتور شريف هاشم مسئول العنايات المركزة بالمديرية، لمتابعة تجهيز عناية الأطفال بسعة 6 أسرة وثلاث أجهزة تنفس صناعى وستة مونتور وذلك لتوفير خدمة صحية للأطفال بالمستشفى.

وتابعت الدكتورة سماح جاد، تجهيز العناية من حيث الأجهزة الطبية وغير الطبية والقوى البشرية من الأطباء والتمريض وتدريبهم على تشغيل المكان طبقًا لمعايير وزارة الصحة المصرية، لتقديم الخدمات الصحية للحالات الطبية الحرجة، بالإضافة لمتابعة تنفيذ سياسات مكافحة العدوى.