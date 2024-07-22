اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تجدد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله في المناطق الحدودية

الإثنين، 22 يوليو 2024 11:00 م
تجدد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله في المناطق الحدودية صاروخ
أ ش أ

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تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المناطق الحدودية، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية.

وذكرت قناة I24 الإخبارية اليوم الاثنين، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدات في الجَنُوب اللبناني، فيمَا استهدف حزب الله تجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي اخترق بعد ظهر اليوم جدار الصوت على ثلاث دفعات في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وعلى ارتفاع منخفض، محدثَا دويا قويا، كما استهدف بصاروخين بلدة شيحين في قضاء صور.

من جهته، أفاد "حزب الله"، في بيان، بأنه استهدف موقع "المالكية" بمسيرة أصابت إحدى دشم الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.







الجيش الاسرائيلي

حزب الله

لبنان

جنوب لبنان

غزة




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