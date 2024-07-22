تأجيل محاكمة عاملة نظافة بتهمة قتل طفلتها لجلسة 20 أكتوبر المقبل

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة عاملة نظافة بتهمة قتل طفلتها، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل، لحضور شاهد الإثبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد والمستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمناء السر مجدي شكري وليد رشاد.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 23136 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهمة عاملة نظافة، قتلت عمدا ابنتها المجنى عليها الطفلة، مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على الخلاص منها لسخطها عليها، وتنفيذا لهذا الغرض والت تعديها عليها أكثر من مرة بالضرب بـ«عصا» بمختلف عموم جسدها، بزعم تأديبها وتقويمها، وأعقاب ذلك أطبق يديها على عنقها قاصدة من ذلك إزهاق روحها فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها.