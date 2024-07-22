بلينكن: الرئيس بايدن استعاد قيادة الولايات المتحدة فى جميع أنحاء العالم

واشنطن (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أن الرئيس جو بايدن استعاد قيادة الولايات المتحدة فى جميع أنحاء العالم، وحقق إنجازات تاريخية كرئيس للبلاد.

وقال بلينكن ـ في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، "لقد كان ولا يزال شرفا في حياتي أن أعمل لدى الرئيس جو بايدن على مدار الـ 22 سنة الماضية، وأتطلع إلى البناء على سجل الرئيس بايدن خلال الأشهر الستة المقبلة".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس أنه لن يترشح في الانتخابات الأمريكية، معلنا تأييده لترشح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات الرئاسية .