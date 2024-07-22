"برامج إذاعية في الوجدان" ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم ندوة بعنوان "برامج إذاعية في الوجدان"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في نسخته التاسعة عشرة، شارك في اللقاء الفنانة والإذاعية سميرة عبد العزيز والشاعر الدكتور فوزي خضر وأدارت اللقاء هدير الجندي.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها بدأت مسيرتها الفنية والإذاعية من مدينة الإسكندرية، لافتة إلى أنها وولدت وتلقت تعليمها في الإسكندرية، واستعرضت سميرة عبد العزيز ذكرياتها في العمل بالاذاعة، مشيرة إلى أنها انتقلت من العمل في إذاعة الاسكندرية إلى القاهرة حيث قدمت برنامج أماكن لها تاريخ.

كما أشارت إلى أنها قدمت برنامج قال الفيلسوف الشهير لمدة 30 عاما وحقق شهرة واسعة لدى كل فئات الشعب المصري، وطالبت سميرة عبد العزيز بضرورة اهتمام الأسر بتثقيف أبنائهم من خلال قراءة الكتب ومناقشتها، وأبدت سميرة عبد العزيز استعداداها لإعادة تقديم برنامج قال الفيلسوف للإذاعة المصرية بدون مقابل.

من جانبه، استعرض الدكتور فوزي خضر، رحلة الإذاعة المصرية منذ البداية في ثلاثينات القرن الماضي، مشيراً إلى أنه كتب للإذاعة المصرية وكذلك للتليفزيون.

وأشار خضر إلى أنه قام بعمل برنامج خاص عن مكتبة الإسكندرية القديمة قبل إعادة إحيائها، لافتا إلى أنه حرص على تعلم كتابة المسلسلات الإذاعة والتي تحتاج إلى أدوات خاصة حتى يتمكن المستمع من معايشة الأجواء في المسلسل.

وأوضح أنه أعد برنامجا بعنوان "كتابُ عربيّ علّم العالم" لافتا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 3 آلاف حلقة وجرى إذاعتها في العديد من الدول العربية.

وقال إن فكرة البرنامج كانت تهدف إلى تسليط الضوء على العلماء العرب القدامى والذين كانت لهم إسهامات علمية كبيرة ولكن الغرب نسبها لنفسه ومن هنا جاءت فكرة تسليط الضوء على إسهامات العلماء العرب.

وأوضح أن البرنامج تمت كتابته بلغة عربية بسيطة حتى تصل إلى جميع الفئات على اختلاف ثقافتهم، مشيراً إلى أن البرنامج نال أشادات واسعة من كبار المثقفين مثل نجيب محفوظ

من جهة أخرى، نظم اليوم مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي العرض المسرحي التعليمي "عرض عجائب العلوم"، وهو عرض مسرحي تعليمي يشرح العلوم بأسلوب مبسط مما يجعل تعليم العلوم مشوقًا للكبار والصغار، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

يهدف العرض إلى تبسيط المفاهيم العلمية وجعلها أكثر جاذبية وسهولة من خلال استخدام عناصر المسرح التفاعلي. يقدم العرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية التحفيزية التي تتيح للجمهور فرصة المشاركة في تجارب علمية مثيرة تتناول موضوعات مختلفة فى الفيزياء، والأحياء، والكيمياء.

تساهم هذه الأنشطة في تحفيز الفضول العلمي لدى الجمهور، بما يشجع على استكشاف العلوم بشكل أعمق وفهم الظواهر العلمية التي تحدث في حياتهم اليومية، كما يساعد على توسيع مدارك المشاركين وتطوير مهاراتهم العلمية.