اليوم السابع
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بدء جلسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع قطار الروبيكى- العاشر - بلبيس

الإثنين، 22 يوليو 2024 12:48 م
بدء جلسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع قطار الروبيكى- العاشر - بلبيس الجلسة الاستشارية المجتمعية لتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية
كتبت منال العيسوى

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انطلقت منذ قليل الجلسة الاستشارية المجتمعية لتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع قطار الروبيكى- العاشر من رمضان -بلبيس، بحضور ممثلين عن المجتمع المدنى ونواب مجلسى الشيوخ والنواب وأصحاب المصلحة والجهة الاستشارية المنفذة للدراسة، بهدف التعريف بالمشروع والاستماع لكافة المقترحات والحلول من أجل التخفيف.

استعرض الدكتور احمد فرج استشارى المشروع اهم الاهداف للمشروع ومنها نقل البضائع والركاب بين مدينة بلبيس والمنطقة الصناعية بالعاشر،، بالاضافة لربط الميناء الجاف بالعاشر ونقل البضائع ، كما يتم ربط منطقة الميناء الجاف بالعاشر بمنطقة بلبيس الصناعية ومنها لميناء دمياط من خلال الوصلة الأولى مع إمكانية أن يصل ميناء السويس بطول 60 كم مربع كطول للمسار.

وأضاف الدكتور أحمد فرج استشارى المشروع خلال الجلسة،  أن مسار القطار من حدائق العاصمة، المنطقة الصناعية ومحطة ثالثة للركاب، ومحطة العبور المعروفة باسم العاشر 1، ومحطة الدائري المعروفة باسم العاشر 2 ومحطة كيلو 27، ومحطة بلبيس لخدمة المنطقة الصناعية كمنطقة لوجيوستية داخل المنطقة الصناعية من أجل خدمة المصانع .

 







القطار الكهربائى

الآثار البيئية

تقيم الأثر البيئي

قطار العاشر الكهربائى

الروبيكى

العاشر من رمضان



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