انتهاء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وبدء عملية الرصد

كتب لؤى على

علم اليوم السابع أن جميع مراكز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ستنتهى من عمليات التصحيح اليوم الإثنين، حيث أنهت بالفعل عدد من المراكز عملية التصحيح منذ مطلع الأسبوع الحالى، وستبدأ أعمال الرصد والمراجعة والتى تستغرق أكثر من أسبوع، ومن المتوقع إعلان النتيجة فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس واعتمادها من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.

وتم تصحيح اوراق الامتحانات فى 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهى (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.